tmw Torino, Longo prova il 4-4-2: Zaza in coppia con Belotti

vedi letture

Prove di 4-4-2: con questo nuovo modulo, Moreno Longo sta continuando la preparazione in vista della sfida contro il Parma. Ed è proprio questo il sistema di gioco utilizzato nella partitella di allenamento disputata questa mattina sotto gli occhi del presidente Urbano Cairo, giunto sotto la Mole per stare vicino alla squadra. Tandem d'attacco Belotti-Zaza, esterni di centrocampo Edera e Berenguer, Bremer reinventato terzino sinistro con Izzo-Nkoulou in mezzo. A completare quella che, ad oggi, sembra la formazione titolare, ci sono ancora Sirigu, De Silvestri, Rincon e Meité. La sfida è terminata 6-2, in grande spolvero i due attaccanti, autori di una doppietta per ciascuno. Alla partitella non hanno preso parte Ansaldi e Verdi, alla prese con fastidi muscolari, oltre a Baselli, per il quale la stagione è già terminata. Domani giornata di riposo, lunedì mattina si torna al Filadelfia: sarà il primo giorno della settimana che porterà al ritorno in campo per il Torino fissato per sabato 20 giugno alle 19.30 contro il Parma.