© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino che si muove sul mercato anche in prospettiva futura. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club del presidente Cairo starebbe lavorando per Vittorio Agostinelli, centrocampista offensivo classe 2002 attualmente in forza alla Roma. Agostinelli (17) è in scadenza con il club capitolino nel giugno 2021.