tmw Torino, oggi il raduno. Ma la partenza per il ritiro estivo potrebbe essere posticipata

vedi letture

È ancora in fase di definizione il programma del ritiro estivo del Torino. La squadra si ritroverà oggi pomeriggio per il primo allenamento e sarebbe dovuta partire sabato 22 per Biella, ma ora i programmi potrebbero cambiare. A causa di alcune criticità, il club sta valutando se posticipare di qualche giorno la partenza oppure cambiare del tutto la sede. Una decisione verrà presa già nelle prossime ore, intanto Giampaolo aspetta notizie dal calciomercato e per quel che riguarda il ritiro estivo.