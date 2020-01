TMW - Tosi: "Icardi professionista ineccepibile. È perfetto per la Juve"

Il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi, intervistato da TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di Mauro Icardi, a cui fece firmare il suo primo contratto da professionista quando lavorava alla Sampdoria, spiegando che sarebbe prefetto per la Juventus: “Già dagli inizi della sua carriera si vedeva che si trattava di un bravissimo ragazzo e di un professionista ineccepibile, che aveva tutto per arrivare in alto. Al contrario non mi aspettavo la vetrina che ha avuto lo scorso anno all’Inter, ma so bene che mondo complesso e complicato sia quello del calcio. Sul piano tecnico stiamo parlando di uno dei migliori finalizzatoti che ci sono in circolazione. Se gli chiedi un tipo di lavoro diverso il discorso cambia ma tra i finalizzatoti è fra i migliori al mondo. - continua Tosi – Juventus? Sarebbe perfetto. Per il volume di gioco che crea la formazione di Sarri e per il tempo che trascorre attorno all’area avversari avere un giocatore come lui completerebbe nel migliore dei modi la fase offensiva. Andrebbe benissimo”.

