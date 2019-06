TMW - Totti si scalda a paddle prima della Notte dei Re

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Questa sera, al Foro Italico di Roma, si tiene l'evento "La Notte dei Re", che vedrà come protagonisti assoluti Francesco Totti da una parte e Luis Figo dall'altra, i quali si sfideranno in una partita calcistica con due squadre di sei ex calciatori loro amici ciascuno, a scopo benefico. Ecco le prime immagini che arrivano dal nostro inviato, presente in un Centrale già quasi tutto stipato, con anche un video del dirigente, e bandiera, dei giallorossi che si prepara con qualche scambio a paddle.