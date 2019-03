Fonte: Da Milano, Thomas Rolfi

Presente all'evento 'Il Foglio a San Siro', l'ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera ha parlato di questioni legate all'Inter e a San Siro.

Possibile demolizione di San Siro? "Lascio ai club e al Comune decidere la soluzione migliore. Da tifoso e amante del calcio, dico che San Siro permette di vedere bene il calcio. E' uno stadio bellissimo per gli spettatori. Ha una storia, le parti emotive contano come quelle economiche. L'ideale sarebbe trovare due stadi, così da tenere in piedi San Siro. E' ancora uno stadio meraviglioso per guardare il calcio. L'esempio dello stadio di Torino della Juve mostra quale è la forza di uno stadio per una squadra. Abbiamo vissuto San Siro in tanti modi, io preferirei che l'Inter rimanesse qua e il Milan si spostasse in un altro impianto".