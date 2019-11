© foto di Andrea Ninni/Image Sport

C'è anche Giampaolo Pozzo a seguire l'allenamento dell'Udinese. Una fatto non scontato per il patron del club friulano, che è a bordocampo per assistere alla prima seduta di mister Luca Gotti, il quale - dopo l'esonero di Igor Tudor - guiderà la squadra in occasione della prossima sfida di campionato contro il Genoa.