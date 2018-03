TMW - Ultimo saluto ad Astori: la commovente giornata di ieri

Una giornata emozionante e commovente quella vissuta ieri a Firenze per il funerale di Davide Astori. Erano in diecimila in piazza Santa Croce per l'ultimo saluto al capitano. Lacrime e dolore per una morte inspiegabile di una persona che si è fatta apprezzare per la sua umanità. Nelle immagini sottostanti riviviamo la giornata dell'ultimo saluto ad Astori