Patrick Cutrone è uscito nel corso del primo tempo di Italia-Albania per una leggero trauma distorsivo alla caviglia sinistra: è questo quanto filtra dalla Sardegna Arena, dove è in corso la sfida tra Azzurrini e Albania. Per l'attaccante del Milan dunque non l'infortunio grave che si temeva alla sua uscita dal campo: in sua vece è subentrato Cerri.