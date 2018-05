TMW - Vanzina: "Roma, Dzeko è super. E ora vorrei Pogba"

All'evento Kick-off a Coverciano organizzato dalla Figc era presente anche Enrico Vanzina noto sceneggiatore cinematografico e grande tifoso della Roma. Interessanti e a tratti scoppiettanti le sue considerazioni, a partire dai giallorossi: "Ho avuto di nuovo molta passione per la Roma, mi ha fatto riappropriare del senso della maglia, hanno avuto uno scatto d'orgoglio e mi ha fatto molto piacere. Spero che la Roma arrivi terza, anche se la Lazio ha fatto un campionato formidabile. Chi mi piace di più nella Roma? Ho subito avuto una passione per Dzeko, un gran centravanti, solido, parla poco e segna. Uno dei migliori centravanti della Roma. A gennaio ha fatto una scelta di cuore restando? Sì, ma soprattutto anche la moglie. Con Carlo Verdone volevamo portarle i fiori sotto casa... Quanto alla prossima stagione mi piacerebbe vedere nella Roma Pogba. Alla Roma adesso serve un gran centrocampista come lui, non sarebbe un doppione di Nainggolan. Pogba è in grado anche di segnare"

Clicca sotto per guardare