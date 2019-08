TMW - Venezia, Zuculini: "De Rossi è un idolo. Osvaldo? Balla benissimo!"

© foto di Federico Gaetano

Non solo note personali e Venezia. Ai microfoni di TMW, il centrocampista dei lagunari Franco Zuculini ha detto la sua su Daniele De Rossi al Boca Juniors: “De Rossi è uno dei miei idoli, vederlo in Argentina è solo un grande piacere: tutti poi sappiamo che squadra è il Boca, dà ancora più entusiasmo. C’è del fuso orario, ma quando potrò, seguirò in tv le sue gara”.

Non è mancata poi una nota sul suo amico Pablo Osvaldo, protagonista del talent “Ballando con le stelle”: “Dani è sempre stata una persona che fa solo quello che porta alla sua felicità, ha sempre fatto cosa voleva, e non è stata una sorpresa per me vederlo li. Sa cosa vuole dalla sua vita, e questo è l’importante. Poi balla benissimo… non lo ricordavo ballerino!” (ride, ndr).