Fonte: Luca Chiarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi dell'Hellas Verona sono entrati al San Paolo alla mezz'ora del primo tempo. Come raccolto da TMW infatti, i supporter scaligeri sono stati fermati, per motivi di sicurezza, a 30 km da Napoli per permettere l'ingresso al San Paolo di tutti i tifosi partenopei.