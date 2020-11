tmw Verso Atalanta-Inter, Hateboer e Romero lavorano in gruppo ma non sono ancora al 100%

Ultime sull'Atalanta in vista della sfida contro l'Inter, uno dei big match di questo turno di campionato (in programma domenica alle 15). In particolare, Hateboer e Romero - due delle pedine fondamentali di mister Gasperini - oggi si sono allenati col gruppo, ma non sono al 100% della condizione. Entrambi verranno valutati nelle prossime ore.