Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri punterà forte su Moise Kean nella trasferta infrasettimanale di Cagliari: non che abbia grandi scelte viste le assenze di Mandzukic, Ronaldo e Dybala. Confermato al suo fianco Bernardeschi, mentre in panchina siederà il giovane Stephy Mavididi, prelevato la scorsa estate dell'Arsenal. La novità di serata è però in difesa, dove Chiellini vince il ballottaggio con Rugani: il capitano affiancherà Bonucci e Caceres, mentre a centrocampo saranno De Sciglio e Matuidi gli esterni con Emre Can, Pjanic e Matuidi in mezzo. Fuori dai convocati Perin, in porta dunque non c'è neanche l'onere della scelta: toccherà a Szczesny.