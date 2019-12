Fonte: Riccardo Caponetti

Lazio in campo questa mattina per la seduta in vista della gara contro la Juventus (in programma sabato alle 20.45). Confermato il pieno recupero di Lucas Leiva e Luis Alberto, i quali sono stati provati in allenamento assieme a Parolo (con Milinkovic-Savic senza fratino). Dovrebbe comunque partire il serbo titolare contro i bianconeri. Solito dubbio in difesa, per il terzo di destra: Bastos insidia Luiz Felipe. Out Berisha, Marusic Lukaku e Patric.

Questa la probabile formazione della Lazio contro la Juventus: (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe (Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.