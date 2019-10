TMW - Verso Wolfsberger-Roma, le immagini della rifinitura giallorossa

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

La Roma è in campo in questi minuti per effettuare la rifinitura in vista del match di Europa League contro il Wolfsberger, in programma domani alle 18:55 allo Stadio Graz Liebenau. La squadra di Fonseca ha iniziato con dei giri di campo, per poi iniziare un lavoro sulle andature, prima della parte tecnico-tattica. Di seguito le immagini raccolte da TMW: