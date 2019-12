Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus in campo in questi minuti alla Continassa per l'allenamento in vista della gara di Champions League, in programma domani, contro il Bayer Leverkusen. Al termine della seduta la squadra partirà per la Germania, alle 18:45 parlerà invece Sarri in conferenza stampa. Queste le immagini di TMW: