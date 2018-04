TMW - Yannick Noah: "Giampaolo gentile ma sul derby non mi schiero"

Fonte: Dall'inviato a Genova

Non solo tennis questa mattina a Palazzo San Giorgio. Nell'elegante palazzo situato non distante dal Porto Antico di Genova si sono effettuati i sorteggi dei singolari della Coppa Davis che avrà luogo nel capoluogo ligure dal 6 all'8 aprile. Presente con tutta la sua rappresentativa, il Yannick Noah. Intrattenutosi con la stampa presente, l'ex tennista, ora capitano della Francia, si è soffermato anche sulle vicende della Genova calcistica, sul derby della Lanterna in programma sabato sera e sulla foto effettuata ieri col mister blucerchiato Marco Giampaolo: "Sono un grande appassionato di calcio. Mio padre giocava a calcio. Il derby di Genova? Devo essere gentile con entrambe le squadre perchè poi cammino per strada e tifosi del Genoa mi tagliano la testa (sorride ndr). Ho avuto l'opportunità di incontrare il mister della Samp ed è una persona gentile. Gli auguro il meglio".