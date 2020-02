Fonte: Dagli inviati, Alessandro Rimi e Pietro Mazzara

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Andrea Zanchetta, tecnico dell'U18 dell'Inter, ospite all'evento "Amici dei Bambini" ha parlato dal palco del Palazzo Reale (per lui premio allenatore settore giovanile professionisti): "Giovani? Si faceva prima molta fatica, oggi i nuovi allenatori hanno una mentalità diversa e vedono come funziona all'estero. I nostri sono giovani di qualità. Serve coraggio. Noi abbiamo avuto bravura di credere in certi profili. Nazionali? Migliorato il rapporto, ma parte tutto anche da loro. Si cerca di essere positivi, prima non si rischiava. abbiamo qualità".