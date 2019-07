Premiato al Fair Play Menarini a Castiglion Fiorentino (Arezzo), Zico ha risposto alle domande di TMW a proposito dell'imminente finale di Copa America tra Perù e Brasile. "Il Perù non mi sorprende, la parola sorpresa per me nel calcio non esiste più. Il Perù ha vinto bene con il Cile e ha meritato. E in finale non c'è una favorita: il Brasile deve stare attento a non scivolare sui propri errori. La Champions ristretta solo alle big? mah, oggi non si pensa alla giustizia del calcio ma ai soldi. E per questo ci sono tanti problemi nel mondo del pallone".