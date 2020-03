#Togetherasateam, l'appello di Christian Eriksen: "Dobbiamo stare uniti e rimanere a casa"

#Togetherasateam. Questo è il messaggio da parte dell'Inter in un momento difficile come questo. L'emergenza sanitaria causata dal coronavirus e dalla sua diffusione è un fenomeno che riguarda tutti, col club nerazzurro in prima linea nella raccolta fondi per combatterlo.

Christian Eriksen è intervenuto sul profiloTwitter ufficiale dell'Inter con queste parole. “Ciao a tutti. In questo momento difficile dobbiamo stare uniti e rimanere a casa, in modo da poter avere tutti quanti un motivo per cui sperare nel futuro. Fate ancora in tempo a partecipare alla raccolta fondi dell’Inter sulla pagina Facebook ufficiale"