Tokyo 2020, Bach: "Mancano quattro mesi all'Olimpiade, non cambiamo programmi"

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach in un'intervista al New York Times rivela che non c'è l'esigenza di cambiare programmi riguardo Tokyo 2020: "La decisione sullo spostamento delle Olimpiadi di Tokyo non sarà determinata da interessi finanziari. Il CIO non ha problemi di cassa, anche se siamo colpiti da questa crisi come chiunque altro e siamo preoccupati come chiunque altro. Non viviamo in una bolla o su un altro pianeta. Ma nessuno può dire quale saranno gli sviluppi domani, fra un mese o fra oltre quattro mesi per cui non sarebbe responsabile fissare una data per una decisione o prendere una decisione adesso basandoci sulle speculazioni relative agli sviluppi futuri".