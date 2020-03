Tokyo 2020 è a rischio ma Lautaro e Romero sono stati preconvocati dall'Argentina

Lautaro Martinez è stato inserito nella lista della preselezione per Olimpiadi di Tokyo 2020. Il ct Bocha Batista lo ha inserito insieme a un altro "italiano" come il difensore Romero del Genoa, già ceduto alla Juventus in vista della prossima estate. Ovviamente al momento le Olimpiadi sono quanto mai in bilico a causa del coronavirus, con diverse Nazioni che hanno già chiesto di rimandarle al 2021, ma nel frattempo, per gli obblighi della burograzia olimpica, ecco che l'attaccante argentino è il nome maggiormente di spicco della lista della Nazionale albiceleste. A riportarlo è Olè.