Tokyo 2020, il Comitato organizzatore: "Decisione che può accelerare i preparativi futuri"

"Ho proposto di ospitare i Giochi tra luglio e agosto 2021 e apprezzo molto il fatto che il presidente Bach, dopo aver discusso di questa proposta con le varie federazioni sportive internazionali e altre organizzazioni correlate, abbia gentilmente accettato la mia proposta. È necessario un certo periodo di tempo per la selezione e la qualificazione degli atleti e per il loro allenamento e preparazione, e il consenso era che sarebbe stato preferibile organizzare i Giochi riprogrammati durante le vacanze estive in Giappone. In termini di trasporto, organizzazione di volontari e fornitura di biglietti, oltre alla situazione COVID-19, riteniamo che sarebbe meglio riprogrammare i Giochi a un anno dopo rispetto al previsto, nell'estate del 2021". Cosi' il presidente del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, Mori Yoshiro, dopo l'annuncio delle nuove date.