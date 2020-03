Tokyo 2020, l'Australia ha detto agli atleti di prepararsi allo slittamento nel 2021

Il Comitato Olimpico Australiano ha cancellato tutti i propri piani in vista di Tokyo 2020 per "salvaguardare prima di tutto la salute dei propri atleti". Come il Canada, anche l'Australia ha deciso di non partecipare nel caso in cui venisse confermata la data estiva, che però ormai pare essere sicuramente compromessa. Allo stesso tempo, l'AOC (Australian Olympic Committee) ha avvertito i propri atleti di iniziare la preparazione in vista di uno slittamento dei Giochi nell'estate del 2021.