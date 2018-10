Toldo: "Il calcio sta migliorando col VAR"

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

"Il calcio sta migliorando col VAR". Dal palco di Milano CalcioCity, l'ex portiere di Fiorentina e Inter, Francesco Toldo ha parlato del nuovo modo di vivere il rapporto tra calcio e arbitri: "Non c'è più la cultura del sospetto. Vivo il calcio come lo vive mio figlio. Divertendomi. Vorrei che fosse il senso unico di questo sport. Derby? Scenderanno in campo due squadre molto diverse e il risultato per questo è imprevedibile. L'Inter è avanti per quanto costruito negli ultimi anni, ma il campo può raccontare una storia completamente opposta".