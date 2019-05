Toldo: "L'Inter è un ventennio della mia vita sportiva"

© foto di Federico De Luca

Francesco Toldo, fresco ingresso nella Hall of Fame dell'Inter, racconta le sue sensazioni a Inter TV. Queste le parole riportate da Fcinternews.it: "Ricevere questo premio sul campo di San Siro con tutto il pubblico che applaude crea emozioni grandissime. Per me è un onore essere entrato nella Hall of Fame. Con Dejan Stankovic abbiamo vissuto grandi battaglie coronate da vittorie incredibili, Giacinto Facchetti l'ho vissuto da Presidente, è stato colui che mi ha accolto all'Inter, Meazza lo ricordo bene. Mi ha colpito il pubblico, l'affetto che abbiamo ricevuto quando siamo entrati in campo, è una serata che mi porterò nel cuore per tutta la vita. C'erano i miei figli presenti, erano contenti e gioivano. L'Inter per me è un ventennio della mia vita sportiva, sono contento della riconoscenza come uomo e come giocatore. Da bambino pensi di vincere tutti i trofei, ma non pensi mai al dopo: per me questa è stata una gioia, il calcio ti fa restare ragazzino nonostante l'età avanzi".