Toldo: "Meritavamo qualche scudetto in più. 5 maggio? Si doveva agire diversamente"

vedi letture

Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina tra le altre, è intervenuto in diretta Instragram ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Cuper? Era un uomo molto duro, non aveva la prerogativa della tattica come Arrigo Sacchi o Roberto Mancini. Ma aveva la nostra stima, diceva le cose in faccia. Era una persona per bene, la sua caratteristica era battere la mano sul cuore al momento dell'ingresso in campo. In quegli anni avremmo meritato qualche scudetto in più. Anche se in quel famoso 5 maggio bisognava agire diversamente..."