Toldo su Inter-Fiorentina: "Chiesa deve evitare di accentuare i falli"

Fonte: www.firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha parlato quest'oggi del premio ricevuto dalle due società nel pre-partita di ieri al Meazza e anche del tanto discusso match vinto 2-1 dai nerazzurri: "È sempre un'emozione assistere a Inter-Fiorentina, io lavoro con i nerazzurri ma i sentimenti sono sempre molto divisi. La Fiorentina di ieri ha dimostrato di essere una bella squadra, poteva pervenire al pareggio ma per fortuna l'Inter ha vinto: parlo da dirigente nerazzurro. La Var ha dato un rigore che c'era, nella partita di Genova ci aveva tolto due reti fatte. Il mancato secondo giallo ad Asamoah? Non mi fermerei sugli episodi: io ho visto due squadre che hanno fatto tanti errori. Spero che l'Inter acquisti più sicurezza in se stessa, non deve essere timida come ieri. La Fiorentina ha sbagliato tanti passaggi facili, Chiesa è stato metà attacco: per me Federico è già più forte del padre, visto che è più potente. Mi piacerebbe però che evitasse di accentuare i falli. Lafont? È un ragazzo che merita attenzione, ha una presenza importantissima ma dà sicurezza. Deve essere plasmato all'italiana".