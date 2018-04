Tombolini: "Agnelli ha ragione su Collina: serve turnover del designatore"

Daniele Tombolini, ex arbitro e moviolista televisivo, è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport sugli episodi legati all'eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera del Real Madrid: "Il rigore era da non dare perché discutibilissimo. Qualcuno potrebbe obiettare che per Oliver il rigore era netto, ma se fosse stato così avrebbe immediatamente espulso Benatia. Collina ha sottovalutato la partita e non l'ha affidata a un arbitro esperto. Sono d'accordo con Agnelli sul turnover del designatore, dovrebbe essere la regola come lo è per tutte le cariche sportive".