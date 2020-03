Tommasi: "Il problema non sono i calendari ma capire se si continuerà a giocare"

Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha parlato a Fanpage.it della crisi tra Lega Calcio e club di Serie A dopo i recenti rinvii a causa del coronavirus: "La verità è che a breve non ci saranno più date per chiudere il campionato di Serie A e anche la Lega Pro ha rinviato diverse partite: purtroppo ad oggi la soluzione, al di là dei calciatori che scendono in campo o meno, è stata spostare in avanti tutti gli eventi che vedono assembramenti e presenza di più persone per dare uno stop a questo contagio. È tutto in evoluzione e domani c’è l’assemblea di Lega: il timore è non avere le date per chiudere il campionato perché si è sperato che in quindici giorni si risolvesse tutto. Temo che la situazione non cambierà molto e bisognerà fare ragionamenti più complicati perché ci sono l'Europeo e il raduno della Nazionale da tenere in considerazione. Io rimango dell’idea che il problema adesso non è il calendario, ma se si potrà continuare a giocare o meno".