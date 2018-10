Tommasi: "Perso un anno, ora avanti uniti"

N.1 Aic: "Se voteremo per Gravina? Lo decideremo con i delegati"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Abbiamo perso un anno, ne sono convinto anche io: speriamo che dalla prossima settimana si riesca a fare qualcosa di importante per il nostro movimento perché ne abbiamo bisogno. In un modo o nell'altro dovremo remare tutti nella stessa direzione: ognuno di noi dovrà prendersi le proprie responsabilità". Così il presidente dell'Assocalciatori, Damiamo Tommasi, al Quirinale dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà la nazionali maschile e femminile nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Figc. "Se voteremo per Gravina o ci asterremo alle elezioni del 22? Non lo so, vedremo con i delegati - ha aggiunto il numero uno dell'Aic -. L'importante è che ci sia un presidente federale e si torni a un normale funzionamento della Figc, che si possa lavorare. Noi speriamo di avere dei consiglieri federali, anche se abbiamo avuto un problema di eleggibilità: speriamo di poter dare il nostro contributo come abbiamo sempre fatto"