Tommasi: "Serie A? Meglio partire prima"

Aic auspica sosta invernale più lunga, infortuni pesano su club

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "La Lega ha fatto le sue valutazioni e ha deciso di iniziare dopo il campionato. Come Aic abbiamo sempre in primo piano la salute dei calciatori, il periodo di riposo, il periodo di preparazione, gli allenamenti. Posticipare l'inizio del campionato non è ben visto dai calciatori perché si arriva meno preparati alle competizioni europee": lo dice il presidente dell'Aic Damiano Tommasi a margine della presentazione del progetto contro la violenza sulle donne 'Facciamo gli uomini', commentando la decisione della Lega Serie A di iniziare il campionato 2019-2020 il 24 agosto.