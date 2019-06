Tonetto: "Bandiere come Totti e De Rossi non andrebbero mai perse"

© foto di Federico De Luca

Max Tonetto, ex giocatore della Roma, è intervenuto sul caso Totti ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo visto cosa è successo dopo l'addio di Daniele De Rossi ed è stato traumatico, abbiamo visto i vari messaggi. Dobbiamo riportare le stesse cose a Totti, il giocatore più importante della storia nella Roma. Secondo me questo nasce da una freddezza di rapporti dove è mancata comunicazione. Da una parte c'era un Totti dirigente da far crescere, ma non gli è stato spiegato bene cosa fare. Bandiere come Francesco Totti e come Daniele De Rossi sono delle risorse troppo importanti che non andrebbero mai perse".

Secondo te è un grande dirigente?

"No, secondo me ancora non è un grande dirigente".