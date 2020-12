Tonetto: "La Juve ha problemi a centrocampo; non ha calciatori col cambio di passo"

Max Tonetto, ex difensore, ai microfoni di Sky ha parlato del momento della squadra di Pirlo. "Pirlo è al lavoro sulle soluzioni tattiche ma non è certo facile perché è poi difficile avere equilibri mettendo trequartisti ed attaccanti in campo. La Juve ha problemi a centrocampo; non ha calciatori che diano il cambio di passo e va in difficoltà contro avversari che la schiacciano. Milan e Roma, ad esempio, hanno rispettivamente Kessié e Veretout che danno lo strappo contro avversari chiusi. Ieri era stanco Ronaldo, la tattica non c'entra".