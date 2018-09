© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante Luca Toni parla al QS-Sport commentando anche i temi del campionato italiano. Queste alcune battute: "Cristiano Ronaldo ancora a secco? Ma se la Juve vince senza i suoi gol, quando arriveranno anche quelli sarà già finita… Magari non ne farà 40, ma state sicuri che segnerà, li ha sempre fatti. I periodi di astinenza? La differenza è che chi ha spessore sente il peso del blocco, ma sa che prima o poi passerà. E’ peggio quando non senti l’obbligo di dover segnare, perché vuol dire che in passato non ne hai fatti tanti. Scudetto già assegnato alla Juve? No, ma sicuramente sono i più forti. E non penso neanche che, se dovessero puntare più sulla Champions, lascerebbero qualcosa per strada: hanno praticamente due squadre, e la mentalità della Juve è che bisogna cercare di vincere anche le amichevoli. Inter e Milan non sono abbastanza attrezzate? Hanno fatto entrambe un grandissimo mercato, il problema è che partivano da molto lontano e non credo abbiano colmato il gap completamente. Come il Napoli che non ha preso quel paio di giocatori che gli servivano per raggiungere il livello della Juve".