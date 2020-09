Toni: "Bravo Conte a lamentarsi l'anno scorso, ora ha un'Inter veramente forte"

Ospite in studio a '90esimo minuto' su Rai 2, Luca Toni, ex bomber della Fiorentina, si sofferma sulla crescita dell'Inter di Antonio Conte all'indomani del successo per 4-3 in rimonta contro la Viola di Iachini: "Se Conte ha fatto bene a insistere su Vidal? Sì, perché adesso l'Inter è al pari della Juve. È un'Inter forte sia di numeri che di qualità, quindi è stato bravo Conte a lamentarsi un po' l'anno scorso perché la società gli ha messo a disposizione una rosa veramente forte. Ha preso giocatori già pronti per vincere perché Conte quest'anno vuole vincere: se non riuscirà a farlo, non lo vedo così sicuro sulla panchina dei nerazzurri anche il prossimo anno".