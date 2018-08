Toni: "CR7 farà 30 gol. Non solo Champions, vuole anche Scarpa d'oro"

© foto di Federico Gaetano

Quanti gol segnerà Cristiano Ronaldo? "Intorno ai 30: dipenderà anche da quante ne giocherà". Parola di Luca Toni, centravanti dell'Italia campione del mondo nel 2006 che ha parlato a La Gazzetta dello Sport in edicola. L'ex punta di Palermo, Fiorentina, Bayern Monaco, Roma, Juventus e Genoa ha poi dichiarato: "Se CR7 si preserverà per la Champions? Ma va’: al limite proveranno a preservarlo... Quelle di Champions le giocherà tutte, ma dubito che ne salterà tante in campionato: la Scarpa d’oro resta una bella calamita, ma c’è uno stimolo ancora più forte. Si dice che in Italia per gli attaccanti sia più difficile fare gol: vorrà dimostrare che la regola non vale per lui", ha detto.