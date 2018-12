Toni: "Mi piacerebbe che anche l'Inter giocasse con due punte"

© foto di Federico Gaetano

Luca Toni, ospite di Radio Deejay parla così di Kevin Lasagna, giocatore che come lui ha scalato tutte le categorie arrivando in Serie A: "E' un giocatore molto bravo, è arrivato un po' tardi nel grande calcio ma non conta tanto, più importante rimanerci. Pavoletti? Più simile a me, è un bel giocatore, ad entrambi manca di fare il salto e confermarsi in una squadra importante. Gli attaccanti italiani purtroppo sono quasi tutti nelle medio-piccole e giocare in Champions ti abitua a certe pressioni".

Higuain-Cutrone: "Quando giochi con due punte deve essere brava la squadra a farli giocare bene. Higuain lo ritengo uno dei più forti al mondo, ora sta facendo fatica. Mi piacerebbe che anche l'Inter giocasse con due punte".

Inglese: "Mi piace, secondo me è un bell'attaccante poi è quel tipo di giocatore che non mollano mai, come Cutrone. Preferisco che la rabbia ci sia sempre, la tecnica si può sempre migliorare. E' una cosa che ci accomuna".