Toni: "Napoli straordinario, Sarri bravissimo a sfruttare Mertens"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso le frequenze di Radio Crc è intervenuto Luca Toni, ex attaccante ed ex vicepresidente del Verona. “Il Napoli - ha detto - sta facendo qualcosa di straordinario e se la giocherà fino alla fine. La Serie A è l’unico campionato ancora seguito da tutta Europa perché ancora in bilico e lo sarà fino alla fine. Sarri è stato bravissimo ad inventarsi Mertens centravanti in un momento di difficoltà. Non so chi vincerà, ma sarà bello. Sarà difficile per la Fiorentina la gara di domenica contro il Napoli che, se vuole vincere lo scudetto, non può che andare a vincere a Firenze", le parole dell'ex calciatore.