© foto di Federico Gaetano

"È un amico, ci si vede poco ma ci si sente sempre". Luca Toni non può che parlare bene di Franck Ribery. Intervistato da L'Arena, l'ex bomber di Bayern, Verona e Fiorentina ha parlato del fantasista viola, con cui ha diviso lo spogliatoio proprio a Monaco e che nel prossimo sfiderà l'Hellas: "Poteva andare in un posto esotico per uno stipendio più alto, ma lui è fatto di un'altra pasta".

I tifosi del Verona sono stati accusati di razzismo.

"Ormai sono marchiati, in Italia funziona così. Ma la curva non mi pare razzista e in città si vede tanta integrazione. Bastano cinque o sei imbecilli per rovinare tutto, anche grazie ai social: ci sono i filmati, che li andassero a prendere".