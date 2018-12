© foto di Federico Gaetano

In vista della sfida di campionato tra Juventus e Roma, il doppio ex Luca Toni ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Come finirà? Sarà una gara ricca di gol, molto dipenderà dalla Roma. I giallorossi mancano di continuità, ma in una partita secca se la possono giocare. Serviranno rabbia e occhi di tigre, altrimenti la Juve è più forte. Con l’arrivo di Ronaldo ci può riuscire. Deve provarci, l’Atletico si può superare. La Juve oramai ha una mentalità europea. La differenza lì la fanno la testa e la voglia di comprare campioni che hanno dentro voglia di vincere. E chi ha vinto tanto vuole continuare a farlo. L'attacco della Roma? Per me Dzeko è forte, uno di quelli che i gol li fa sempre. Schick, invece, per me non è un centravanti, ma più una seconda punta. Da lui è sbagliato aspettarsi dai 20 gol in su. Il prestito? A volte cambiare ambiente fa anche bene. Se punterei ancora su Di Francesco? Difficile dirlo da fuori, di certo conosce bene l’ambiente. Non capisco però l’alternanza di prestazioni. In campionato è una Roma troppo brutta. Va bene la Champions, ma per rifarla devi arrivare tre le prime 4".