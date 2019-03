La Juventus ha ben quindici punti di vantaggio sul Napoli, ma la Top 11 invernale della Serie A non vede i calciatori bianconeri tra i protagonisti. Almeno secondo Opta, basata su dati statistici. Il Napolio può vantare Callejon, Zielinski e Milik, l'Inter De Vrij e il Milan ha Donnarumma, Romagnoli e Piatek. Questo l'undici tipo dell'inverno secondo Opta, schierato col 3-4-3; Donnarumma, Romagnoli, De Vrij, Acerbi; Gomez, Zielinski, Praet, Callejon; Milik, Duvan Zapata, Piatek.

11 - Here is the Serie A best XI of the winter based on Opta data. Thaw. #OptaPaoloBestXI #SerieA pic.twitter.com/yhr30iI2Mz

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 19 marzo 2019