Torino a lavoro in vista della Roma: lavoro a parte per Ansaldi, Baselli, Murru e Verdi

Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia in vista del match di giovedì in trasferta contro la Roma. Il tecnico Marco Giampaolo - riporta la nota ufficiale del club - dopo una fase iniziale di riscaldamento, ha diretto un allenamento tecnico-tattico. Lavoro a parte per Ansaldi, Baselli, Murru e Verdi. Al termine dell'allenamento, il gruppo squadra è ritornato in ritiro. Domani in calendario un'altra sessione al Filadelfia.