Torino, Acquah recupera dal fastidio al ginocchio. Out De Silvestri

Afriyie Acquah, centrocampista del Torino reduce da una distorsione al ginocchio, nella giornata di ieri è tornato in campo recuperando a tempo di record dal problema accusato giovedì scorso. Il ghanese quindi, secondo la Gazzetta dello Sport, si candida per un posto da titolare contro il Cagliari. Ancora out Lorenzo De Silvestri.