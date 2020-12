Torino, affaticamento ai flessori per Ansaldi. Domani esami strumentali per Millico

Doppia seduta per il Torino al Filadelfia. Nella sessione mattutina allenamento dapprima in palestra e poi con programma tattico in campo. Nel pomeriggio lavoro tecnico poi concluso con una partita a tempo e campo ridotti. Per quanto concerne il bollettino medico, per Ansaldi affaticamento ai flessori della coscia destra a conferma della prima valutazione dello staff medico. Murru e Verdi, dopo le terapie, hanno svolto una sessione personalizzata. Per Millico, infine, domani esami strumentali per stabilire l’entità dell’evento traumatico subìto nell’allenamento di ieri. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario una sessione tecnico-tattica al Filadelfia.