Torino, affaticamento muscolare per Zaza. Giampaolo ritrova Ansaldi: oggi ha lavorato in gruppo

Doppia sessione al Filadelfia per il Torino, suddivisa fra parte atletica e lavoro tecnico-tattico in vista della trasferta di giovedì sera a Roma. Simone Zaza ha riferito un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Gli accertamenti cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni muscolari e tendinee: per l'attaccante oggi solo terapie. Cristian Ansaldi è rientrato in gruppo e ha svolto l'intero programma con i compagni. Per Simone Verdi terapie e riatletizzazione, mentre per Vincenzo Millico e Nicola Murru ancora una sessione personalizzata. Domani - conclude la nota ufficiale del club - in programma un allenamento tecnico-tattico, cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita di Roma.