Torino, affiliazione ufficiale con il club albanese KS Ali Demi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova collaborazione per il Torino, annunciata proprio dal sito ufficiale dei granata: "Dopo tre anni di affiliazione come Academy del Torino FC, la società albanese KS Ali Demi ha firmato ieri un accordo per il quale è diventata una società satellite ufficiale di quella granata nei Balcani. In Albania, a siglare la partnership, erano presenti il Direttore Generale, Antonio Comi, e il Coordinatore delle Attività di formazione e affiliazione scuole calcio, Teodoro Coppola".