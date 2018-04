Torino, allarme rientrato per N'Koulou: mercoledì col Milan ci sarà

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino, in vista del turno infrasettimanale di campionato di mercoledì 18 aprile contro il Milan, con doppio programma di lavoro: sessione di scarico, defaticante, per i calciatori impegnati ieri a Verona contro il Chievo; allenamento tecnico per gli altri elementi a disposizione dell’allenatore Mazzarri. Allarme muscolare rientrato per Nicolas N'Koulou, ieri uscito anzitempo dal Bentegodi solo per crampi, mentre Niang ha svolto quasi tutto l’odierno programma con i compagni. Ancora lavoro personalizzato per Berenguer. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica, a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale dei granata.