© foto di Federico Gaetano

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, sul campo secondario, con una sessione a porte aperte per i tifosi. Dopo l’iniziale lavoro che ha coinvolto tutto il gruppo, l’allenatore Walter Mazzarri ha suddiviso in due l’organico: programma atletico per i calciatori reduci dalla vittoria contro l’Inter, partita a tempo e campo ridotti per gli altri elementi a disposizione. Lavoro differenziato in palestra per Koffi Djidji, post lieve distorsione al ginocchio destro rimediata nel match di domenica sera. Domani in calendario doppio allenamento al Filadelfia. Lo riporta il sito ufficiale dei granata.